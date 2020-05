Bioscopen praten met distributeurs over filmaanbod na 1 juni

„Het wordt puzzelen”, erkent hij. „Ik kan mij voorstellen dat films die half maart volle zalen trokken in reprise zullen gaan, zoals De Beentjes van Sint-Hildegard met Herman Finkers. Maar andere titels die het goed deden, zoals de horrorfilm The Invisible Man, zijn inmiddels al op een streamingplatform gelanceerd.”

Het is ook de vraag hoeveel distributeurs nieuwe titels durven uit te brengen als er maar heel weinig publiek toegelaten kan worden, bevestigt Nolthenius. „Met dertig mensen in een zaal is minder geld te verdienen dan met een volle zaal in de oude situatie”, legt hij uit.

Toch heeft distributeur Gusto al gemeld in de week van 1 juni in elk geval twee nieuwe films uit te gaan brengen: het Franse drama Filles de Joie en de Engelstalige thriller I See You. Grote studio’s Warner en Disney bevestigen dat de blockbusters Tenet en Mulan half juli uitkomen, ondanks alle coronabeperkingen waar de theaters dan nog onder gebukt gaan.

De NVBF ziet het vooral als een belangrijke taak de komende weken het publiek duidelijk te maken dat een bezoekje aan de bioscoop geen risico’s met zich meebrengt. „We varen op de overheid en de experts van het RIVM”, stelt de voorzitter. „We willen natuurlijk niet dat het publiek of ons personeel worden blootgesteld aan enig risico.”