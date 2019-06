Vader ernstig zieke Raïka: ’Hier hadden we zó op gehoopt’

Haar vader, Mattijn van Wijk, springt bij. „Raïka, ze is een beetje dichtgeklapt door alles wat er is gebeurd. Het is ook zoveel. Met zoveel mensen.”

Ook hij is een beetje uit zijn doen door het goede nieuws, eerder vanmiddag in het gebouw van de Tweede Kamer. „Het dringt nog niet helemaal goed door. Twee jaar hebben we hier op gewacht, op gehoopt. Eerlijk gezegd is er wel wat van ons afgevallen.” Samen waar ze erbij, komend vanuit Capelle a/d IJssel, bij die vergadering van de Vaste Kamercommissie over het geneesmiddelenbeleid. En dus ook: over het medicijn Spinraza.

Als behandeling van de progressieve spierziekte SMA komt dit nu eindelijk beschikbaar voor alle patiënten met deze aandoening. Geen leeftijdsgrenzen meer.

„Het was duidelijk georganiseerd zo”, zegt Mattijn van Wijk. „De SP die ineens het woord gaf aan minister Bruins. Die onmiddellijk de angel eruit wilde halen door met goed nieuws te komen. Nu maar hopen dat ze er een beetje vaart achter zetten, achter de start van die behandeling. Want eerlijk gezegd kunnen we niet heel veel langer wachten.”