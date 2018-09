Ⓒ ANP

SPA - In het Belgische Spa heerst ongeloof na de gewelddadige dood van een politieman. Hij werd in de nacht van zaterdag op zondag in koelen bloede op straat doodgeschoten na een ruzie met een groep Nederlandse toeristen. Uitgerekend in het feestweekend van de Formule 1. Uren na de schietpartij werd vanochtend een Nederlander opgepakt.