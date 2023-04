Klimaatpakket: pijn aan de pomp en in bedrijfsleven

Dat melden ingewijden aan De Telegraaf nadat de top van het kabinet dinsdagavond laat een knoop doorhakte over extra klimaatmaatregelen. De pijn wordt vooral gelegd bij bedrijven. Die zien bijvoorbeeld dat hun energiebelasting wordt opgeschroefd. Nu betalen grootverbruikers een relatief laag tarief, ten opzichte van huishoudens met een gewoon verbruik. Een verhoging daarvan moet 600 miljoen euro opleveren. Het kabinet wil dat gebruiken om de belasting op gas voor huishoudens te verlagen: op de eerste 800 kuub gas gaat de belasting omlaag. Het gemiddelde gasverbruik van huishoudens is zo’n 1200 kuub.

De CO2-heffing voor bedrijven wordt volgens ingewijden ook opgeschroefd. Daarnaast wil het kabinet meer maatwerkafspraken met de industrie over het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Er komen ook strengere regels over het gebruik van plastic en beprijzing van afvalverbranding. De productie van elektriciteit moet daarnaast vanaf 2035 al CO2-neutraal zijn, dat was nu nog 2050.

Bijmenging bio-brandstof

Voor de automobilist zit er ook pijn in het pakket, in de vorm van een verplichte bijmenging van bio-brandstof in benzine en diesel. De hoeveelheid bijmenging is wel naar beneden geschroefd, maar de prijs aan de pomp zal in 2030 toch met enkele centen per liter zijn gestegen.

Het kabinet trekt daarnaast geld uit om groen gedrag te stimuleren. Zo komt er een pakket van 425 miljoen om kwetsbare wijken te verduurzamen. Er komt een pot van 600 miljoen euro om de aanschaf van tweedehands elektrische auto’s te stimuleren. Plannen om het vliegen over langere afstanden zwaarder te belasten, zijn uiteindelijk van tafel geveegd.

Voor de Voorjaarsnota, waarin een miljardengat in de begroting gedekt moet worden, heeft het kabinet nog iets meer tijd nodig. Waarschijnlijk is die vrijdag pas af. Volgens meerdere bronnen zijn daarin ook nog niet alle gaten gedekt, en buigt het kabinet zich daar in augustus weer over.

Mes in STAP-budget

Een voorgestelde bezuinigingsmaatregel om het eigen risico te verhogen, heeft het niet gehaald. Wel gaat het mes flink in het STAP-budget. Dat was bedoeld voor cursussen voor mensen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren, maar het geld kwam ook terecht bij op het oog zinloze cursussen, zoals een hypnose-opleiding.

