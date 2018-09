Jos Brech werd in veld in kraag gevat

MAASTRICHT - Jos Brech, de 55-jarige man die verdacht wordt bij de betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, is zondagmiddag „zo’n 50 à 60 kilometer” van de Spaanse stad Barcelona in een veld in de kraag gevat door de Spaanse politie. Hij woonde afwisselend in een tentje en in een verlaten huis met andere dakloze mensen.