Politie blij met massale hulp bij zoektocht naar Brech

„We zijn ook heel blij dat we deze aanhouding hebben kunnen doen”, aldus de woordvoerder.

Jos Brech werd zondagmiddag in Spanje aangehouden. Hij wordt binnenkort aan Nederland uitgeleverd.

Politie en justitie verdenken de man van moord of doodslag, een zedendelict en ontvoering. Het jongetje verdween in augustus 1998 van een zomerkamp op de Brunssummerheide, en werd niet veel later later dood teruggevonden op de Brunssummerhei. Twintig jaar lang is vergeefs naar een mogelijke verdachte gezocht. Afgelopen woensdag maakten politie en justitie na dna-onderzoek bekend Jos Brech als verdachte te zien, maar de man was sinds februari spoorloos.

Sinds juni werd naar de man gezocht. Zondag kon die internationale zoektocht met succes worden afgesloten.

