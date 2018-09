Slachting onder inwoners Kabouterbos

Het schokkende nieuws dat Nederland in zijn greep houdt en waar ik later op zal terugkomen, noopt mij tot het volgende. Ten eerste: natuurlijk moeten kinderen worden gevaccineerd. Als het niet goedschiks kan, dan maar verplicht. En niet alleen omdat kinderen naar de crèche gaan, waar de kans op besmetting groot is. Ook omdat ze naar de Efteling gaan. Of naar het pierenbadje in het park. Of naar het Kabouterbos in Voorthuizen.