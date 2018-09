Rol Nederland in strijd tegen IS mogelijk uitgespeeld

Ⓒ Defensie

Al Azraq - De strijd tegen IS is van permanent brand blussen veranderd in het bestrijden van af en toe oplaaiend vuur en het tegengaan van een ondergrondse veenbrand. Militair gezien is er nog goede reden in het gebied actief te zijn, maar het is de vraag of Nederlandse F-16’s na het eind van dit jaar nog een rol blijven spelen.