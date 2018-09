Nederlanders drie miljoen keer de aarde rond

Die afstand is iets groter dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek legden Nederlanders in 2016 in totaal 118,7 miljard kilometers af in de auto.

Het aantal personenauto’s in privébezit is gestegen, van 7,9 miljoen in 2016 naar 8,1 miljoen in 2017. Maar met die auto’s rijden we een klein beetje minder. Het aantal particuliere kilometers daalde van 93,8 naar 93,7 miljard. Dat betekent dat we per auto gemiddeld 11.600 kilometer reden in een jaar tijd.

Daar staat tegenover dat de 1 miljoen zakelijke auto’s in Nederland meer zijn gaan rijden. Het aantal zakelijke autokilometers steeg van 24,9 naar 25,4 miljard.

Het is niet duidelijk waarom we privé iets minder zijn gaan rijden en zakelijk iets meer. Volgens een woordvoerster van het CBS kan dat te maken hebben met het herstel van de economie. Tegelijk maken we vaker gebruik van fiets en openbaar vervoer.