Jos Brech verstopte zich in Spanje, in een tentje of bij daklozen. Ⓒ Facebook

CASTELLTERCOL - Hij is een held voor velen. Voor de familie van de in 1998 omgekomen Nicky Verstappen, voor iedereen die bij het onderzoek is betrokken. Maar eigenlijk van heel Nederland. Dankzij Erik (46, niet zijn echte naam) lijkt de verdachte in een twintig jaar oude moordzaak toch terecht. Zelf blijft hij nuchter. „Ik deed gewoon mijn plicht.”