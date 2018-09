Geluwde strijd IS nog niet gestreden

De strijd tegen IS wordt gevoerd vanaf de multinationale basis in Jordanië. Ⓒ foto Defensie

Zo’n negen keer per week komt het werk van 150 Nederlandse militairen die in de bloedhete Jordaanse woestijn wonen en werken samen. Dan stijgen vanaf de luchtmachtbasis Al Azraq F-16’s op om te patrouilleren boven IS-gebied. Het is deelname aan een strijd die is geluwd, maar nog niet gestreden.