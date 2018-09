Telegraaf-lezer geeft gouden tip over Jos Brech

De gouden tip kwam van Erik, die niet met zijn echte naam in de krant wil en ook verder buiten de publiciteit wil blijven. Hij stond wel sinds zaterdag in contact met De Telegraaf. Deze krant hield de tip stil om het politie-onderzoek niet te frustreren.

Dankzij Erik werd bij het Spaanse dorpje Castelltercol de man aangehouden naar wie internationaal werd gezocht. Daarmee is een einde gekomen aan de bloedstollende jacht op de 55-jarige Limburger die Nederland al een tijd in zijn greep hield.

De Spaanse politie, voortdurend in contact met het Nederlandse onderzoeksteam, kreeg zaterdag concrete aanwijzingen dat de voortvluchtige Limburger zich ophield vlak bij het uitgestrekte woud in het noordoosten van Spanje.

Tentje in het bos

Mede via De Telegraaf, die al eerder sprak met de tipgever, kwam de man zaterdag in contact met de politie, waarna het snel ging. „Hij zat in een tentje in het bos, vlakbij een huis dat al jaren wordt bezocht door meerdere mensen. Het is een soort commune, waar ik zelf ook lange tijd heb gewoond”, laat de ’goudentipgever’ vanuit de regio weten aan De Telegraaf.

„Ik heb hem in juli al eens gezien en gesproken, en voor het laatst begin deze maand. Hij leeft graag in de natuur, had hij me laten weten. Daarom zat hij daar”, vertelt Erik. „Hij zag er netjes uit, niet verwilderd of zo. Het is verder een keurige man.”

„We hebben leuk met elkaar gesproken, maar toen het nieuws over hem bekend werd, kreeg ik er een naar gevoel bij. Ik heb ook een vriend van me zijn foto laten zien, vroeg hem: dat is toch die Hollander die we hier hebben gezien? Zeker weten, antwoordde hij.”