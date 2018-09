Inwoners Spaans dorpje geschrokken: ’Eng idee’

Vanuit Barcelona is het een uurtje rijden naar het dorpje. In de buurt van Castellterçol krijgt de weg steeds meer haarspeldbochten en kom je in bosachtig gebied. In het dorp, waar Jos Brech vandaag is opgepakt in verband met de moord op Nicky Verstappen, klinken de dreunen van de jaarlijkse kermis.

Van de politieactie waarbij Jos Brech is opgepakt hebben de meeste inwoners niets gemerkt. De man zelf hebben ze ook nooit gezien, zeggen ze als De Telegraaf hen een foto laat zien. Ook Alexandra Viñas niet, een zeventienjarige Nederlands-Catalaanse die de maand augustus in Violeta werkt.

„Nee ik heb hem hier niet gezien. Ik kende de zaak eerlijk gezegd ook niet. Wel een eng idee. En goed dat hij is opgepakt dan.” Haar collega Eli Sagues zegt dat het bos rond Castellterçol heel groot is. „Hectares groot. We zijn omringd door bos. Je zou je kunnen voorstellen dat iemand zich hier verschuilt.”

„Er zijn ook veel verlaten huizen, of half-verlaten, waar soms groepen mensen wonen, soms voor een tijdje”, vult collega Valentin Picañol aan. „Maar hier wisten we niets van. Ook zij hebben beiden Jos Brech nooit gezien. „Hij komt me niet bekend voor.”

„Als iemand dit soort verschrikkelijke dingen heeft gedaan, en ze pakken hem op na al die jaren, dan wordt er nu toch eindelijk recht gedaan – na al die jaren”, zegt Jaume Sagues.