’Trump mag niet op begrafenis McCain komen’

In de verklaring zou de Republikein McCain, die veel kritiek had op zijn partijgenoot Trump, als een „held” worden omschreven. De reactie van het Witte Huis lag dit weekend al klaar om naar buiten gebracht te worden zodra McCains overlijden bekend werd. De president zag echter van af van het communiqué. Hij deelde zijn adviseurs mee dat hij in plaats daarvan een korte bericht via Twitter zou sturen.

Toen McCain zaterdag overleed, betuigde Trump via een tweet zijn medeleven met de familie van de senator. Maar lovende woorden over McCains staat van dienst stonden er niet in. Dat kwam Trump op veel kritiek te staan.

’Alleen door gevangenschap’

Het boterde al langer niet tussen de twee prominente Republikeinen. McCain was in de aanloop naar de vorige presidentsverkiezing al kritisch over Trump. Die sneerde op zijn beurt dat de oud-militair alleen een heldenstatus heeft vanwege zijn gevangenschap tijdens de Vietnamoorlog. „Ik heb meer met mensen die niet gevangen zijn genomen”, zei Trump in 2015.

De ernstig zieke McCain zou op zijn beurt duidelijk hebben gemaakt dat hij Trump niet op zijn begrafenis wil hebben, berichten Amerikaanse media. Bij die plechtigheid neemt vicepresident Mike Pence naar verwachting de honneurs waar. Ook worden oud-presidenten George W. Bush en Barack Obama verwacht.