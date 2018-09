Meer auto’s, minder km’s

In 2017 namen Nederlandse personenauto’s 119,1 miljard kilometer voor hun rekening. Een jaar eerder lag dit aantal op 118,5 miljard, een toename van 0,4 procent. In 2016 was de stijging nog 2,2 procent. Terwijl bedrijfsauto’s 2 procent meer kilometers aflegden, daalden de afgelegde particuliere autokilometers met 0,1 procent, pas voor de tweede keer in de afgelopen tien jaar. Dat is opmerkelijk, omdat het aantal particuliere personenauto’s in 2017 juist met 2 procent toenam. Particulieren reden dus minder kilometers met hun auto. Het gemiddelde jaarkilometrage daalde met 2 procent naar ruim 11.600 kilometer.

Zowel bij de particuliere auto’s als de bedrijfsauto’s is er een verschuiving van diesel naar benzine zichtbaar. Op beide markten nam het aantal benzinekilometers met 10 procent toe, terwijl het aantal dieselkilometers 2 procent daalde. Dat komt simpelweg omdat nieuwe particuliere en bedrijfswagens steeds vaker op benzine rijden.

De elektrische auto is verder in opkomst, want die groep legde 20 procent meer kilometers af in 2017 dan een jaar eerder. Wel is het zo dat die auto’s minder in trek zijn bij bedrijven. Elektrische bedrijfsauto’s (full elektrisch en plug-in hybrides) namen in 2017 slechts 3,5 procent in van alle nieuwe bedrijfsauto’s. In 2015 was dit aandeel ruim 15 procent. Dat komt door de verhoogde bijtelling voor alle plug-in hybrides sinds 1 januari 2017. Daardoor is het percentage gelijk aan dat voor benzine- en dieselauto’s.