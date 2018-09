Paus wil niet ingaan op doofpotbeschuldigingen

Paus Franciscus Ⓒ EPA

VATICAAN - Paus Franciscus weigert in te gaan op beschuldigingen dat hij misbruikschandalen binnen de Rooms-Katholieke Kerk in de doofpot heeft gestopt. Tijdens zijn terugreis naar Rome zei de geestelijke leider in het vliegtuig dat het document met de aantijgingen „voor zichzelf spreekt” en dat hij er niet over wil uitweiden.