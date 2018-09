’Latten legt vinger op zere plek’

Dit soort wetenschappelijk onderlegde en vrijdenkende topmensen worden niet gehoord in "Nieuwsuur", "Laat op een", etc. omdat hun mening, hoe goed onderbouwd ook, niet past in de ons opgedrongen mening. Wanneer durft de NPO het aan deze wetenschappers een podium te geven?

Kees Rakers, Hoofddorp