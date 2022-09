Politie: pas op met aankoop van hout, oplichters actief

Door de forse verhoging van de gasprijs stijgt ook de vraag naar houtpellets en haardhout. Oplichters zien daar een verdienmodel in en bieden zogenaamd hout te koop aan, aldus de politie. Zo bestellen en betalen mensen online hout, maar krijgen ze vervolgens niets geleverd.

Ook particulieren komen soms hun verkoopbeloftes niet na. Sommige ondernemingen verkopen wel echt haardhout, maar hebben zelf geen website. Kwaadwillenden richten dan een website op met dezelfde bedrijfsnaam, waarop ze haardhout of pelletkorrels ’aanbieden’, schetst de politie.

Gijs van der Linden, teamleider bij het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO), adviseert onder meer goed te letten op slecht vertaalde teksten op sites en op het vermelden van niet bestaande houtsoorten (zoals ’gecomprimeerd logboek’, ’verdichte nachtstammen’ en ’lang houdbaar nachthout’). Van der Linden: „Criminelen volgen de seizoenen en spelen in op de actualiteit. In de zomer proberen ze BBQ’s te slijten. Nu de koude dagen zijn aangebroken en de energieprijzen gestegen zijn, spelen ze in op die behoefte.”

Tips of gedupeerd? De Telegraaf Tiplijn is per Whatsapp te bereiken