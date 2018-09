Dit is doorgedraaide gamer die bloedbad aanrichtte bij toernooi

Zijn slachtoffers waren de gamers Eli Clayton (22) en Taylor Robertson (27). Of Katz zijn slachtoffers doelbewust uitzocht, is nog niet duidelijk. Na de schietpartij maakte hij een einde aan zijn leven.

Op schokkende videobeelden is te zien dat er kort voor de schietpartij een laserpunt op het lichaam van één van de slachtoffers verscheen. Het toernooi was te volgen via een livestream op internet. De politie doet nog geen uitspraken over het motief van de schutter.

Volgens gamers gedroeg Katz, die speelde onder de naam MrSlicedBread, zich eerder in het toernooi al vijandig tegenover zijn opponenten. „Hij sprak met bijna niemand”, zegt een gamer. „Na een wedstrijd wilde ik hem een hand geven, maar hij keek weg en zei niets.” De twee gamers die bij de schietpartij om het leven kwamen, hadden niet tegen Katz gespeeld. Getuigen zeggen verder dat Katz tijdens het twee dagen durende evenement steeds dezelfde kleren droeg.

5000 dollar

In Amerikaanse media gaan inmiddels interviews rond van Katz die uitvoerig vertelt over zijn game-vaardigheden. De organisator van het evenement heeft aangekondigd dat de veiligheidsmaatregelen in de e-sport industrie tegen het licht zullen worden gehouden. Bij de videogame stond 5000 dollar aan prijzengeld op het spel. De winnaar van het spel, dat draait om American Football, kon zich plaatsen voor de finale in Las Vegas.

Katz was een bekende speler in het wereldje en deed mee aan wedstrijden in het hele land. Vorig jaar liet hij nog zijn onvrede blijken over het feit dat hij als zevende geplaatst was bij een toernooi in Buffalo. „Ik ben veel beter en zal dat laten zien”, aldus Katz destijds. Hij won vervolgens het toernooi.

Bij het toernooi in Jacksonville werd Katz aangekondigd als ’een speler met weinig emotie’. „Hij is hier niet gekomen om vrienden te maken”, aldus de presentator van het evenement.