Pech voor wie al had geboekt bij Ryanair

En dat mag niet, zegt de Belgische Consumentenbond Test-Aankoop in Het Nieuwsblad.

De prijsvechter wekte heel wat woede op toen ze bekendmaakten dat je vanaf november alleen nog gratis met een handtas, laptop of rugzakje gratis aan boord mag. Volgens Ryanair is dat om de doorstroming te bevorderen. Klanten denken dat het een ordinaire prijsverhoging is.

Volgens Test-Aankoop heeft Ryanair echter eenzijdig de overeenkomst met de passagier gewijzigd. Wie betaald heeft, vliegt onder de oude voorwaarden. Toch om 8 euro vragen aan klanten, is tegen de wet. De bond reageert daarmee op klanten die via een chat met Ryanair te horen kregen dat iedereen vanaf 1 november moet dokken.

Test-Aankoop vraagt zich af wie het durft protest aan te tekenen op de luchthaven. „Wie zal zijn reisje laten schieten voor enkele euro’s?” schrijft Het Nieuwsblad.