Grieks toeristeneiland zonder stroom

Het enige licht kwam kwam in de nachtelijke uren van petroleumlampen, zaklantaarns en kaarsen.

Door de problemen zagen hoteliers op het eiland hun klanten vertrekken. Honderden toeristen zouden zijn weggegaan. De storing had ook gevolgen voor de watervoorziening. Volgens Griekse media werkten de pompen niet meer. Maandagmorgen meerde in de haven van Hydra een schip van de Griekse marine aan met een voorraad drinkwater in afwachting van het moment dat twee generatoren konden worden gestart.

Burgemeester Giorgos Koukoudakis zei tegen dagblad Kathimerini dat zich in deze periode veel bezoekers op het eiland bevinden. „Dit maakt een erg slechte indruk”, concludeerde hij.

Het is volgens de energiemaatschappij nog niet precies duidelijk wat de oorzaak is geweest van het probleem in het elektriciteitsnet. Hydra ligt voor de oostkust van het schiereiland Peloponnesos, ten zuiden van Athene, en wordt via een kabel over de zeebodem van stroom voorzien.

