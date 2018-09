Justitie verwacht deze week uitlevering Jos Brech

Dat heeft hoofdofficier van justitie Jan Eland gezegd op een persconferentie over de arrestatie van Jos Brech in Noord-Spanje.

Brech werd zondag opgepakt in een uitgestrekt bosgebied vijftig kilometer buiten Barcelona. Dat gebeurde na een tip van een lezer van De Telegraaf die hem had herkend.

De politie heeft de afgelopen dagen 1500 tips binnengekregen, aldus politiechef Limburg Ingrid Schäfer-Poels. De tiplijn blijft overigens open. De recherche hoopt op meer informatie over de verblijfplaatsen van Brech.

De focus ligt er nu op dat hij zo snel mogelijk naar Nederland kan komen, aldus de politiebaas. „Wat is er de laatste uren in het leven van Nicky gebeurd, het antwoord op die vraag willen we graag hebben.”

Berthie Verstappen, moeder van Nicky, zei vanmorgen ook in een eerste reactie dat ze hoopt dat hij nu gaat praten.

Spaanse rechter

Een Spaanse rechter moet zich de komende tijd buigen over de uitlevering van Brech, die wordt verdacht van de moord of doodslag op de elfjarige Nicky Verstappen. Binnen de Europese Unie is geregeld dat personen via een relatief eenvoudige procedure kunnen worden overgedragen tussen lidstaten. De beslissing daarover wordt door een rechter genomen.

Een voorwaarde voor uitlevering is veelal dat de verdenking in beide landen als strafbaar feit geldt. Landen kunnen de overdracht van de verdachte weigeren als de doodstraf kan worden opgelegd, als het eigen staatsburgers betreft of als sprake is van een politiek misdrijf.

Zonder uitleveringsverdrag kan een land een verdachte eventueel vrijwillig uitleveren.

