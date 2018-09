Bekijk hier beelden arrestatie Jos Brech

Het filmpje duurt negen seconden. Brech is gekleed in een groen t-shirt en een zandkleurige broek. Te zien is hoe hij met de armen geboeid op de rug op een zandweg een auto wordt ingeduwd. Brech werd volgens de Spaanse politie opgepakt toen hij brandhout aan het hakken was. Brech bevond zich in een verlaten huis op een heuvel in de buurt.

Visgerei en boek

Volgens de Spaanse politie had Brech in het bos bij Castellterçol de beschikking over visgerei, een boek over eetbare wilde planten, gedroogd voedsel, laarzen, bergkleding en batterijen.

De beelden werden via Twitter verspreid. „We hebben in Barcelona de al twintig jaar een van de meest gezochte mannen in Nederland gearresteerd. De verdachte van de aanranding en moord op een elfjarige jongen, een expert in overleven, bevond zich op een heuvel in de buurt van Castellterçol”, luidde de begeleidende tekst.

Een huis en zonnepanelen op het terrein van de commune. Ⓒ De Telegraaf

Brech werd dit weekeinde aangehouden in de buurt van een commune bij Barcelona, na een tip van iemand die hem had herkend van foto’s.

Dit bord wijst de weg naar de commune. Het bord werd later weggehaald. Ⓒ De Telegraaf

Op het terrein staat ook een tent. Ⓒ De Telegraaf