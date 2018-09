’Lerarenopleiding korter en beter’

Opleidingen tot leraar zijn in verhouding tot de taak later overdreven lang. Een kennis van mij heeft de lerarenopleiding techniek gedaan (4 jaar). Die moest bijv. een jurk knippen en naaien als een van de opdrachten.

Ook een lerarenopleiding voor basisonderwijs moet korter kunnen. En beter...

Dat hele generaties nu zeggen over hun nieuwe huis ’ik heb hem net gekocht’ in plaats van ’ik heb het net gekocht’ is terug te voeren op slecht onderwijs. De lengte van de opleiding helpt daarbij dus niet.

Als je goed nadenkt over hetgeen je moet leren aan de studenten en de ballast eruit snijdt, dan kan je in een korte tijd betere leerkrachten afleveren dan nu het geval is. Hogere toelatingseisen voor pabo en lerarenopleiding zijn ook nodig. Daarmee voorkom je weer, dat kanslozen de betere leerkrachten hinderen, of erger nog, met de hakken over de sloot slagen en daarna les gaan geven.

R. Hak, Harmelen