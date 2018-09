’Zet vroeggepensioneerde leerkrachten in’

Waarom worden de (vroeg-)gepensioneerde leerkrachten en docenten niet uitgenodigd om weer aan de slag te gaan. Pensioenfonds ABP heeft de namenlijst.

Zelfs op mijn 72e zou ik direct op zo'n uitnodiging ingaan. Voor maximaal twintig lesuren per week. Zoals dat in Zuidoost-Aziatische landen aan de orde van de dag is; waarom mag dat in Nederland niet van de overheid, scholen, bonden etc?

Een andere suggestie is om leerkrachten met een WW-uitkering parttime aan de slag te laten gaan. Maar dan wel na een grondige keuring, want niemand heeft behoefte aan drugsgebruikende leerkrachten e.d. om aan de toekomstige generatie les te geven.

Bart van Ahee