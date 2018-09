’Wéér nieuw schilderij van Rembrandt ontdekt’

„De ontdekking van het schilderij van Rembrandt is alleen in kleine kring bekend. Het is nog in het buitenland”, vertelt Christiaan Vogelaar, conservator oude kunst van museum De Lakenhal, aan het Leidsch Dagblad. „We moeten eerst zorgen dat het op tijd is gerestaureerd, zodat er voldoende tijd is voor onderzoek naar het werk. Meer kan en mag ik er absoluut niet over vertellen.”

Het Leidse museum mag het schilderij als eerste ter wereld exposeren. In november 2019 toont De Lakenhal de expositie Jonge Rembrandt, met veertig schilderijen, 120 etsen en twintig tekeningen van Rembrandt en tijdgenoten - waaronder dus het nieuwe schilderij.

Eerder dit jaar ontdekte de Amsterdamse kunsthistoricus Jan Six een onbekend schilderij van de hand van Rembrandt, een portret van een jonge man. Sinds 1974 was er geen 'nieuwe' Rembrandt meer ontdekt.