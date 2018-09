Ad Melkert beoogd voorzitter NVZ

Yvonne van Rooy, de huidige voorzitter, draagt op 1 december haar voorzitterschap over. Haar tweede termijn loopt dan af.

Volgens de NVZ heeft Melkert „het juiste profiel, de kennis, competenties en ervaring” voor de functie. „Met zijn politieke en bestuurlijke ervaring binnen diverse (nationale en internationale) organisaties en zijn ervaring in complexe situaties kan hij onze leden begeleiden om, in optimale samenwerking, de kwaliteit van zorg in Nederland te behouden en te verbeteren.”