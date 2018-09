Israël heropent grensovergang met Gazastrook

De Palestijnse enclave aan de kust beschikt momenteel over drie grensovergangen, twee naar Israël en een derde naar Egypte. Israël sloot de Erez-overgang ruim een week geleden na onlusten aan de grens. Het leger zei toen dat Palestijnen met stenen en molotovcocktails gooiden.

Het is al langer onrustig aan de grens tussen Israël en de Gazastrook, waar de Hamasbeweging aan de macht is. Tijdens wekelijkse protesten zijn sinds eind maart zo'n 170 Palestijnen om het leven gekomen, zeggen de autoriteiten in de Gazastrook. Demonstranten willen onder meer afdwingen dat ze mogen terugkeren naar gebieden waar vroeger Palestijnen woonden, maar die inmiddels Israëlisch grondgebied zijn.