Biden draagt macht even over tijdens verdoving voor darmonderzoek

Het routine-onderzoek naar de dikke darm, een zogeheten colonoscopie, valt samen met de jaarlijkse gezondheidscheck die Amerikaanse presidenten ondergaan in het Walter Reed National Medical Center bij Washington. Hij zal maar kort worden verdoofd, aldus het Witte Huis.

Biden wordt zaterdag 79 jaar. Bij zijn laatste medische onderzoek in december 2019 werden geen ernstige problemen ontdekt. Wel had hij een onregelmatige hartslag en relatief veel vet in zijn bloed. Hij neemt daarvoor medicijnen.

Biden lag in 1988 in het ziekenhuis nadat enkele aderen waren gebarsten. Voormalig president Donald Trump viel ’Sleepy Joe’ in aanloop naar de verkiezingen meermaals aan op zijn gezondheid en scherpte.