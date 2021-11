Biden weer aan de slag na verdoving, Harris 1,5 uur aan de macht

Biden en Xi Jinping spreken met elkaar. Ⓒ ANP / AFP

WASHINGTON/BEIJING - De Amerikaanse president Joe Biden is weer aan de slag nadat hij voor een medisch onderzoek verdoofd is geweest. Hij werd bijna 1,5 uur vervangen door vicepresident Kamala Harris, meldt het Witte Huis. Het was voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis dat de macht tijdelijk aan een vrouw werd overgedragen.