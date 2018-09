VN-onderzoekers: vervolg topmilitairen Myanmar

Vanuit Myanmar kwam vorig jaar een enorme vluchtelingenstroom op gang. Veiligheidstroepen grepen met veel geweld in na aanvallen van Rohingya-opstandelingen. De onderzoekers stellen dat de wijze waarop het leger optrad, vaak in geen enkele verhouding stond tot de daadwerkelijke omvang van de veiligheidsproblemen.

„Militaire noodzaak kan nooit een rechtvaardiging zijn voor lukrake moordpartijen, groepsverkrachtingen van vrouwen, aanvallen op kinderen en het platbranden van volledige dorpen”, melden onderzoekers in hun rapport. Ze vinden dat een „bevoegde rechtbank” een oordeel moet vellen over leden van de legertop.

Ook de regering van Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi krijgt kritiek. „Uit niets blijkt dat de civiele autoriteiten hun beperkte bevoegdheden hebben gebruikt om de situatie in Rakhine te beïnvloeden”, schrijven ze. Suu Kyi zou haar „morele gezag” niet hebben gebruikt om de bevolking te beschermen.

’Daders mogen straf niet ontlopen’

Save the Children roept de VN-Veiligheidsraad op om Myanmar door te verwijzen naar het Internationaal Strafhof in Den Haag. „Het vaststellen van wat er precies is gebeurd, is een belangrijke eerste stap naar rechtvaardigheid, maar nu moet er een gerechtelijk onderzoek volgen, zodat de daders hun straf niet ontlopen”, aldus de kinderrechtenorganisatie.