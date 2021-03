Zorgen om hoge aantal besmettingen op school: ’Het zijn coronabroeinesten’

Premium Verhalen achter het nieuws

Isabels dochter is bij 5 scholen uitgeloot: ’Hoe kán dit?’

Wat een leuke dag had moeten worden is voor sommige ouders en hun kinderen veranderd in een middag van teleurstelling, verdriet en verslagenheid. Afgelopen woensdag kregen de leerlingen van groep 8 te horen of ze op de middelbare school van hun voorkeur waren geplaatst. Tussen 13.00 en 17.00 uur wac...