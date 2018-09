5 tips: Zo word je een goede stiefvader/moeder

Het is best een treurige statistiek: bijna de helft van de relaties lijdt schipbreuk. Heel vaak zijn daar kinderen bij betrokken die dan niet alleen te maken krijgen met het verdriet om de scheiding van hun ouders, maar ook met een nieuwe gezinssituatie als mama of papa weer verliefd is. Gideon de Haan, ervaringsdeskundige, mediator en coach voor samengestelde gezinnen, schreef samen met Violet Falkenburg de survivalgids Stiefsucces.

Tip 1: Doe het rustig aan

Gideon: „Mensen die in een stiefoudersituatie terechtkomen, hebben vaak zelf een scheiding achter de rug. Hoe je het ook wendt of keert, dat voelt toch een beetje als een mislukking. Deze volgende keer willen ze het dus graag heel goed doen. Ze willen niet nog een keer falen. Dat legt een enorme druk op zo’n samengesteld gezin en dat werkt meestal averechts. Ik zeg altijd: geef de situatie kans. Zet niet meteen alles op alles, maar geef je nieuwe gezinsleden eerst de kans om aan elkaar te wennen.”

Tip 2: Stel je verwachtingen bij

„Als nieuwe partner hoop je natuurlijk dat je een familieband opbouwt met je samengestelde gezin. Maar het komt gewoon voor dat jij en de kinderen van je nieuwe partner heel weinig met elkaar gemeen hebben.

Houd altijd in je achterhoofd dat die kinderen een deel zijn van de persoon waar je zielsveel van houdt. De biologische ouder heeft dat kind al van alles meegegeven en dat kan dus niet allemaal fout zijn. Anders zou je niet van hem of haar houden. Probeer niet kost wat kost de vader- of moederrol op je te nemen. Soms is wederzijds respect het hoogst haalbare. Een goede vriend(in) zijn, is ook een mooie rol.”

Tip 3: Stel je bescheiden op

„Dit advies is eigenlijk een logisch vervolg op de vorige twee. Een man die in een nieuw gezin komt, heeft soms de neiging zich meteen heel autoritair te gedragen: ’Dit is mijn huis dus houd je je aan mijn regels.’ Hij wil mee gaan opvoeden. Doe dat niet. De kinderen hebben al een ouder. Die gaat over de opvoeding. Jij niet.

Gideon de Haan: „Ga niet van alles doen waar niet om wordt gevraagd.” Ⓒ foto: Martin Mooij

Je riskeert vooral dat de boel escaleert omdat je geliefde per definitie loyaal is naar haar of zijn kinderen. Als stiefouder heb je heel veel plichten en nauwelijks rechten. Vrouwen die in een stiefgezin terecht komen, hebben dan weer de neiging om meteen heel erg te gaan zorgen. Ze storten al hun moederliefde op het nieuwe gezin. Ook dat is een one way ticket naar teleurstelling. Je bent heel hard aan het werk en je krijgt er niks voor terug. Ik adviseer stiefouders om zich vooral bescheiden op te stellen. Ga niet van alles doen, waar niet om wordt gevraagd.”

Tip 4: Luister naar de kinderen

„Er wordt vaak gedacht dat het gemakkelijker is om als stiefouder in een gezin met kleine kinderen te komen dan in een huishouden met pubers. Maar dat is niet helemaal waar. Pubers zeggen tenminste waar het op staat. Ze gaan de discussie met je aan en zoeken de confrontatie. Dat is lastig, maar ook prettig. Je weet waar je aan toe bent. Kleine kinderen zijn gehoorzamer en zullen veel minder snel tegen je ingaan, maar dat wil niet zeggen dat ze content zijn met de situatie.

Je krijgt geen tekst van ze, maar kan wel een gedragsverandering opmerken. Ze worden bijvoorbeeld stiller. Let daarop. Dat is ook een vorm van naar ze luisteren. Neem alle signalen, zowel die van pubers als van kleinere kinderen, heel serieus. Denk nooit: het slijt wel, ze wennen er wel aan. Je bent vrijwillig in een situatie met kinderen gestapt, nu heb je ook de plicht uit te zoeken waar ze mee worstelen en hoe je hun leven zo leuk mogelijk kan maken.”

Tip 5: Houd het gesprek open

„Blijf altijd met elkaar praten. Dat is soms moeilijk. Het wordt niet gewaardeerd als je als stiefouder commentaar hebt op de kinderen van de ander. In een samengesteld gezin waarbij jullie allebei kinderen hebben, kunnen de opvoedstijlen ook nog eens enorm verschillen. Durf het er met elkaar over te hebben. Bekritiseer de ander niet, maar luister naar elkaar.”

