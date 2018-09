1 / 2 1 / 2 Ⓒ Persbureau Midden Brabant

HELVOIRT - Een muur is ontzet, bakstenen liggen binnen verspreid over de vloer. De ravage is enorm in het in Helvoirt gelegen bedrijfspand van Ger Vugts. Onbekenden ramden in de nacht van zondag op maandag met een bestelbusje het tuindecoratiebedrijf De Kerck Hoeve. „Hier moet haast wel sprake zijn van opzet.”