Rellen na zege Algerije: 300 voetbalfans opgepakt in Franse steden

In diverse steden gingen voetbalfans met vuurwerk de straat op, werden vernielingen gepleegd en kwam het tot confrontaties met de politie. Dat gebeurde toen Algerije Nigeria met 2-1 in de halve finale had verslagen.

In Marseille trokken de supporters richting de boulevard waar tegen het eind van de avond het vuurwerk net was afgelopen vanwege de viering van de nationale feestdag quatorze juillet. De veiligheidsdiensten probeerden hen de toegang tot de Oude Haven te versperren. Agenten kregen stenen en vuurwerk naar hun hoofd geslingerd.

Algerijnen in Marseille. Ⓒ AFP

Ook op de Champs-Élysées in Parijs ging het – net als in de nacht van donderdag op vrijdag, toen de ’Woestijnvossen’ zich voor de halve finale plaatsten – weer mis. Op meerdere plekken moest de politie traangas inzetten om de menigte uiteen te drijven. Ook gingen prullenbakken in vlammen op, meldt France24.

Politieagenten in Lyon. Ⓒ AFP

In Lyon werden auto’s in brand gezet; volgens de lokale brandweer een stuk of tien. Ook raakte de politie slaags met relschoppers die flessen en vuurwerk naar agenten gooiden.