’Kerkschandalen door celibaat’

Al jaren lang wordt de R.K.-Kerk geteisterd door het ene na het andere misbruikschandaal, recent weer Amerika en Ierland. Je kunt je dan ook afvragen in hoeverre het ’gezond’ is om een celibatair leven te leiden. De feiten wijzen volgens mij duidelijk aan dat het niet zo is, bovendien moet een geestelijke die een celibatair bestaan heeft adviezen geven over het familieleven, waar hij zelf niets mee te maken heeft gehad. Ik denk dat boekenwijsheid toch wat anders is dan ervaring.

Peter Vooges, Kudelstaart