Achmea blij met ’promofilmpje’ minister Dekker

Op het Twitter-account van de bewindsman, met zo’n 27.500 volgers, is een filmpje te zien van zijn werkbezoek aan Achmea, naar eigen zeggen in het kader van het overwegen van herziening van de gesubsidieerde rechtsbijstand. Dekker leidt het bezoek in door te vertellen dat als je een verzekering voor rechtsbijstand hebt afgesloten, „je in veel gevallen hier terecht komt.” Vervolgens mag de directeur voor de camera uitgebreid uiteen zetten hoe hij zijn klanten zo goed mogelijk bedient.

’Onvervalste reclame’

Op Twitter reageren mensen op het filmpje dat het lijkt op ’onvervalste reclame’. Maar een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie ziet dat niet zo: „Ik denk dat het belangrijk is om te laten zien waar je als minister mee bezig bent”, zegt ze in reactie op de vraag of het niet onhandig is om een filmpje te maken dat meer weg heeft van een promo.

Ook is het volgens haar het ministerie zelf dat met het idee kwam: „Achmea heeft hier niet om verzocht.” Bovendien benadrukt ze dat Achmea Rechtsbijstand een stichting is en dus geen winstoogmerk heeft.

De persvoorlichter van Achmea heeft echter iets andere herinneringen. „Het idee is eigenlijk gezamenlijk ontstaan”, klinkt het daar. „Van tevoren wisten we niet dat het ministerie die mogelijkheid heeft, maar toen we dat hoorden waren we wel heel enthousiast.”

Winstoogmerk

Ook legt ze uit dat de Rechtsbijstand-tak van Achmea als uitvoerende organisatie weliswaar geen winstoogmerk heeft, maar dat mensen wel eerst een polis hebben moeten afsluiten bij de private verzekeraar, die concurreert met andere verzekeraars. Gevraagd of ze het ook zelf niet een soort reclamefilmpje vindt geworden, zegt de Achmea-voorlichter: „Dat is ook een manier om ernaar te kijken.” Maar volgens haar was het hele filmpje toch echt „met name bedoeld om transparant te zijn over dat de minister dit doet.”