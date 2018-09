Getuigen moord op agent Spa melden zich

De vermoedelijke schutter, de Nederlander Ivo T. (36), werd ruim zeven uur na de schietpartij in Spa opgepakt in een bos, niet ver van de plek waar de agent is overleden.

De politie had maandagochtend voor het tweetal een opsporingsbericht verspreid. Ze zaten in de taxi op het moment van de schietpartij. De twee waren een half uur daarvoor ingestapt in Francorchamps. In totaal zaten er vijf passagiers in de taxi toen er werd geschoten. ,,Drie van deze klanten zouden uiteindelijk betrokken zijn bij de feiten. Die waren even vóór het schietincident ingestapt", aldus de politie.

Het verhoor van Ivo T. is maandagochtend hervat. Na zijn aanhouding zondag was hij onvoldoende aanspreekbaar.

