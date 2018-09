Politie kijkt uit naar komst Brech

Ingrid Schäfer-Poels, politiechef Eenheid Limburg, verduidelijkt: „We weten nog niet wat hij gaat verklaren en wij willen hem heel graag veroordeeld zien. We moeten niet vergeten: we hebben een verdachte, belangrijke informatie en bewijsmateriaal. Maar de rechter moet hem nog wél veroordelen.”

Woensdag maakte de politie de identiteit van de verdachte bekend: Jos Brech (55) kwam vol in beeld. Daarna stroomden de tips binnen. Onder de ruim 1500 nieuwe aanwijzingen bevond zich ook de gouden tip, afkomstig van een Nederlander die via De Telegraaf onder de aandacht van de politie is gebracht.

Schäfer-Poels: „De tipgever had echt heel specifieke informatie. Tussen al die tips moet je wel eruit weten te filteren wat serieus is en wat niet. Deze tip bleek heel serieus. De tipgever gaf aan zelf in juli met de verdachte gesproken te hebben en zei dat hij daarnaast ook nog iemand anders kende die dat kon bevestigen. Bovendien had hij specifieke informatie over waar onze verdachte zich zou kunnen ophouden. Dat maakte dat het dusdanig concrete informatie was dat wij het de moeite waard vonden om het zeer serieus te nemen.”

Verhoord

Daarna ging het snel. Een Spaans team, gespecialiseerd in het opsporen van voortvluchtigen, ging op verzoek van de Nederlandse autoriteiten aan de slag. In de Spaanse Pyreneeën ten noorden van Barcelona werd Brech ’in het veld’ aangehouden. Maandagochtend is hij verhoord door een Spaanse onderzoeksrechter over onder meer zijn uitlevering aan Nederland. Het is onduidelijk of en wat Brech tijdens het verhoor heeft gezegd. „We geven daar nooit informatie over”, aldus een woordvoerder.

Gisterenavond is de familie van Nicky Verstappen geïnformeerd. Volgens de leden van het onderzoeksteam was het een ’bijzondere bijeenkomst waar de opluchting heel duidelijk was’. Ook het Openbaar Ministerie is opgelucht en aangenaam verrast met de doorbraak. Jan Eland, hoofdofficier van Justitie Arrondissementsparket Limburg: „We zijn opgelucht dat het zo snel is gegaan. Ik heb er nooit aan getwijfeld dat hij uiteindelijk zou worden aangehouden, maar de snelheid waarmee het is gegaan verbaast mij. De snelheid en het effect van sociale media heeft mij aangenaam verrast. Want – uiteraard – hoe eerder een einde aan de onzekerheid, met name van de familie, kon worden gemaakt, hoe beter.”

Zowel de politiechef als de hoofdofficier willen niet ingaan op de wijze waarop Brech is aangehouden. Eland: „Het is op een nette manier gebeurd. Hij krijgt ongetwijfeld een Spaanse advocaat die hem zal bijstaan tijdens de uitleveringsprocedure. Dat is een verdragsrechtelijke procedure. Dat kan zestig tot negentig dagen duren. Het kan ook via de verkorte procedure. Dat houdt in dat Brech zelf aangeeft mee te willen werken en instemt met zijn uitlevering aan Nederland. In dit geval kan hij volgende week hier zijn. Dat zal komende dagen blijken.”

Leren

De hoofdofficier doet eveneens geen uitspraken over het feit dat Brech wellicht veel eerder gepakt had kunnen worden. Wel is justitie bereid te leren van mogelijke fouten. „Wat er in het verleden is gebeurd, is interessant om van te leren. We richten ons nu op het naar Nederland halen van Brech en op de zaak. Want we zijn er natuurlijk nog lang niet. We moeten verder onderzoek doen en willen dolgraag met hem in gesprek. Daar concentreren we ons nu op.”