Historische Apple-pc onder de hamer

De grondleggers van Apple, Steve Wozniak en Steve Jobs, hadden in 1976 en 1977 ongeveer tweehonderd computers gebouwd. Dat deden ze in het ouderlijk huis van Jobs. Die computer kreeg de naam Apple I. Wozniak was verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw, Jobs regelde de verkoop en de levering. De computers werden verkocht via een computerwinkel in de buurt voor 666,66 dollar. Er bestaan nog ongeveer zestig exemplaren, maar de meeste doen het niet meer.

Wozniak en Jobs hadden elkaar als tieners leren kennen. Ze bedachten de naam van hun bedrijfje na een bezoek aan een appelboomgaard. Wozniak verliet Apple in 1985, maar krijgt nog elk jaar een vergoeding van het bedrijf en bleef aandeelhouder. Jobs werd miljardair, Wozniak niet. Zijn vermogen wordt geschat op ongeveer 100 miljoen dollar. Een derde oprichter, Ronald Wayne, verliet het nieuwe bedrijfje al na een paar weken. Hij liet zich voor 800 dollar uitkopen, omdat hij geen zin had in risico. Zijn belang, 10 procent van Apple, zou nu 100 miljard dollar waard zijn geweest.

Apple is inmiddels een van de grootste bedrijven ter wereld, met een marktwaarde van ongeveer duizend miljard dollar.