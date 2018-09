Lol weg bij Radio 5

Alleen muziek uit de jaren zestig, zeventig, tachtig, soms ook jaren vijftig. Radio 5 wil een andere koers en dat is duidelijk te merken. De lol is weg. De muziek is niet meer leuk. En nu is Ron Brandsteder ook weg. En het gerucht gaat dat Tineke ook weg moet.

Jeannette Joosten, Velp