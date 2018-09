Aalsmeer extra alert na vier brandstichtingen: ’We zagen overal rookpluimen’

1 / 2 1 / 2 Onrust in Aalsmeer na brandstichtingen. Ⓒ Intervisual Studio

AALSMEER - Het is de talk of the town: de brandstichtingen in Aalsmeer van afgelopen nacht. De inwoners zijn geschrokken. Bij supermarkt Hoogvliet, een van de plaatsen delict, verzamelen ze in groepjes, pratend en speurend naar de brandvlekken op een container.