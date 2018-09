’Bruto hoger, netto fors lager’

Rabobank: nettoloon moet omhoog (Tel.nl, 27/8). Rabobank heeft volkomen gelijk, want wanneer het brutoloon of uitkering wordt verhoogd, gaan veel mensen heel veel inleveren omdat ze dan net boven een bepaalde grens kunnen komen die recht geeft op een toeslag.

Je kunt misschien €200 meer per jaar ontvangen via loon of uitkering, maar dat kan ertoe leiden dat je €2000 inlevert omdat je dan geen huurtoeslag of iets dergelijks meer krijgt.

Wh van Ottele, Berg en Dal