’Drugscriminaliteit uitroeien’

Toch iets waar we écht in uitblinken in Nederland: de drugsindustrie In 2017 werd er voor zo’n 18,9 miljard euro aan xtc en amfetamine geproduceerd. Dit bedrag ligt waarschijnlijk nog veel hoger.

De recherche slaakt al jaren de noodkreet: ons land is een narcostaat. De slagkracht van de politie-organisatie is veelal door bezuinigingen flink uitgehold, waarvan criminele organisaties gretig gebruikmaken.

Veel ’tijd en geld en energie’ word momenteel gestoken in druggerelateerde zaken, waardoor andere belangrijke burgerlijke zaken blijven liggen. In sommige gemeentes gaat momenteel meer drugsgeld om, dan dat de gemeentebegroting groot is.

Dit onkruid dat onze samenleving destabiliseert moet ’met wortel en tak’ uitgeroeid worden, ongeacht wat het kost. De extra 100 miljoen euro die er nu voor uitgetrokken gaat worden - wat eigenlijk nog veel te weinig is – verdient zich op korte termijn dubbel en dwars terug.

Mario Verhees, Asten