Pijnlijk schandaal: dieven vervangen geweren door replica’s

De diefstal kwam aan het licht toen de geweren verschenen op de zwarte markt. Onderzoekers namen vervolgens poolshoogte in het arsenaal in Capiatá. De politie had de geweren daar opgeslagen omdat ze werden vervangen door nieuwere exemplaren. Dieven bleken in totaal 42 wapens te hebben vervangen door nepexemplaren.

Het hoofd van de wapenopslag is inmiddels uit zijn functie gezet, maar er is nog niemand aangehouden. In Paraguayaanse media is de wapenroof al omschreven als „het pijnlijkste schandaal” in de geschiedenis van het politiekorps in het land. De wapens zouden onder meer terecht zijn gekomen in Argentinië en Brazilië.