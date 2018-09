Na ophef: bakkerij Anne & Frank verandert naam

Op Twitter werd de naam ’smakeloos, bizar’ en ’alle schaamte voorbij’ genoemd. De bakkerij staat vlakbij het Achterhuis van Anne Frank.

Eigenaar Roberto zegt bij AT5 dat hij dit niet aan had zien komen. „Anne Frank is voor heel veel mensen een heldin en voor mij ook. Omdat mijn zaak in de buurt van het Anne Frank Huis zit, leek het me wel een mooie naam.”

Hij zegt dat hij niemand wilde kwetsen. De letters gaan vandaag van de bakkerij af.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en krijg elke dag de mooiste verhalen in je mailbox!