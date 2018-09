Welke lampen voor auto’s?

Per die datum zijn de zogenaamde GU10 en PAR30 halogeenspots inderdaad verboden, maar voor de andere types werd de uitfasering opgeschort naar september 2018. En dat is het nu bijna. Na september mogen halogeenlampen over het algemeen alleen nog worden gebruikt in de industrie en in het bedrijfsleven. Ze gaan wel voor het grootste deel verdwijnen van de particuliere markt. En de auto’s dan? . Overstappen naar Led-koplampen ? Wat is dan de energiewinst?

A. Bulten, Warnsveld