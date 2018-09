Broers Mocro-kopstuk Taghi opgepakt

Dat bevestigt de advocaat van de twee broers, Inez Weski, aan De Telegraaf. De aanhouding is een nieuwe, belangrijke stap in de jacht op de meest gezochte crimineel van Nederland. Deze krant berichtte zondagavond al over de aanhouding van twee mannen voor de ’vergismoord’ eind vorig jaar in Marrakech.

„Ik kan ik u meedelen, dat beide heren mijn cliënt zijn. Zij zouden als de zoveelste personen van de inmiddels ongeveer honderd opgepakte mensen in die zaak zijn aangehouden. Ik heb inmiddels de Nederlandse consul gevraagd overeenkomstig de toepasselijke verdragen hen bijstand te verlenen en een onderzoek in te stellen naar hun situatie. Voor het overige kan ik u op dit moment geen mededelingen doen”, laat Weski weten.

Het doelwit was toen zo goed als zeker de Nederlandse crimineel en clubeigenaar Mustapha ’Moes’ F. , maar de rechterszoon was op zijn stoel gaan zitten in een uitgaansgelegenheid en werd toen doorzeefd. De moord zorgde voor een golf van verontwaardiging in Marokko en zette de opsporingsdiensten op scherp. Eerder werden de twee vermoedelijke schutters al opgepakt. Die zijn eveneens afkomstig uit Nederland. Het beoogde doelwit Moes F. zou een rivaal zijn van Taghi.

De Marokkaanse autoriteiten vermoeden dat Ridouan Taghi het brein is achter de moord op de rechterszoon.Volgens de politie hebben de opgepakte broers de moord uit laten uitvoeren ’in opdracht van hun broer die zich buiten Marokkaans grondgebied bevindt’, zo melden Marokkaanse media.

De meest gezochte misdadiger van ons land: Ridouan Taghi Ⓒ Politie

De broers zouden ’materiële en logistieke ondersteuning’ hebben verleend aan de schutters, zo meldde het Directoraat-Generaal voor de Nationale Veiligheid (DGSN) eerder al. Zo zouden er telefoons zijn verstrekt.

De uit Vianen afkomstige Ridouan Taghi staat op de Nationale Opsporingslijst. Hij wordt verdacht van het opdracht geven voor meerdere liquidaties. De broer van de man die als kroongetuige bij justitie uitgebreid verklaard heeft over Taghi werd in maart in Amsterdam doodgeschoten.

