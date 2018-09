Jos Brech binnen paar dagen in Nederland

De verdachte van de moord op Nicky Verstappen, zondag na een maandenlange vlucht opgepakt in het Spaanse dorpje Castelltercol, heeft aangegeven geen bezwaar tegen zijn uitlevering te hebben.

Dat houdt in dat hij al op korte termijn naar Nederland kan komen. Eerder had de ambassade al contact met de gedetineerde gehad, wat een aanwijzing was dat hij consulaire bijstand wil hebben.

Na zijn arrestatie werd de 55-jarige Limburger zondag in eerste instantie naar het cellencomplex in de stad Sabadell gebracht. Vanuit daar werd hij naar de onderzoeksrechter in Granollers gebracht, waar hij via een videoverbinding met de rechter-commissaris in de Spaanse hoofdstad contact had.

Na het verhoor werd hij wederom naar de gevangenis gebracht. Daar blijft hij vastzitten, tot het moment dat hij kan worden overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten.

