Dieven begraven telefoon Haarlemse in Amsterdam

Rond 6.15 uur werd de vrouw van haar iPhone 8 Plus beroofd toen zij door de draaideuren van het treinstation ging. „Ik was onderweg naar werk en luisterde muziek. Plotseling stopte de muziek. Ik dacht ’oh, ik zet ’m weer aan’, maar kon mijn telefoon nergens vinden. Ik keek eerst of ’ie misschien op de grond lag, maar helaas. Ik sprak omstanders aan, maar niemand sprak Nederlands of Engels en ze konden me niet helpen.”

De vrouw ging na de beroving naar de politie. Bij de poging om aangifte te doen bij de politie werd duidelijk dat daar zaterdag pas gelegenheid voor was. De Haarlemse kreeg hoop toen twee uur na de beroving haar iPhone plotseling zichtbaar werd via Find My iPhone. Het toestel zou bij de Stadhouderskade zijn. De politie werd ingelicht, maar de agenten hadden ’andere prioriteiten’.

De vrouw ging hierop samen met haar vader naar de Stadhouderskade. Even na tienen moest het toestel daar nog steeds zijn. Met het idee dat de telefoon in een van de woonboten moest liggen belde ze aan. Daar wisten de bewoners echter van niets: „Om 6.15 uur waren wij nog niet wakker hoor!”

Begraven

De twee besloten het alarmsignaal van Find My iPhone te laten afgaan, dat er speciaal voor is om spoorloze telefoons terug te vinden. Tot hun verbazing hoorden vader en dochter het alarm. Door op het geluid af te gaan werd de iPhone uiteindelijk gevonden. De telefoon lag in de bosjes begraven, verpakt in een plastic zakje met postelastieken eromheen. In het zakje zat nog een telefoon, een apparaat van Samsung. Het tweede toestel is naar het politiebureau in Amsterdam gebracht.

„Ik ben nogal verbaasd maar minstens zo blij. Wat een dag!”, aldus de Haarlemse.